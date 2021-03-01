Употребление сладкой газировки провоцирует рост жира на животе. Кроме того, она мешает сбросить лишний вес. К такому выводу пришли учёные из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, сообщает Express.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 2500 человек.
С помощью компьютерной томографии у них измерили уровень абдоминального жира, сообщает "Российская газета". В результате оказалось, что у любителей сладких напитков уровень висцерального жира на 10% выше, чем у других людей.
Также к росту висцерального жира на животе приводит чрезмерное употребление чая с сахаром. Поэтому из рациона нужно исключить сладкие напитки и каждый день в течение 30 минут выполнять физические упражнения.
От висцерального жира можно избавиться с помощью цельнозерновых продуктов, еды с высоким содержанием клетчатки и полезных жиров — оливкового масла, красной рыбы и авокадо. Также важно отказаться от алкоголя и соблюдать режим сна.
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