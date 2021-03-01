Мясников назвал продукты, которые могут вызвать пищевой ботулизм

Некоторые продукты, популярные у многих россиян, следует исключить из рациона, так как они могут спровоцировать ботулизм (пищевое отравление), сообщил в своей телепрограмме на канале "Россия 1" Александр Мясников.

Ботулизм — это отравление организма, вызванное ботулотоксинами, которые являются очень опасным ядом.

Часто к интоксикации приводит неправильный процесс приготовления еды, особенно это касается домашней консервации, пояснил Мясников.

Соленья домашнего приготовления — идеальная среда для развития ботулотоксинов. Для того, чтобы этого избежать, необходимо кипятить банки, в которых будут храниться заготовки. Под термическим воздействием бактерии погибают.

Также причиной отравления может стать неправильно приготовленные колбасы, копчёная рыба. У ботулотоксинов нет вкуса и запаха, поэтому почувствовать их присутствие невозможно.

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