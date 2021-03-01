Александр Мясников показал, как надо правильно закаляться

То, как надо закаляться, на личном примере показал Александр Мясников — главный врач Городской клинической больницы номер 71, а также телеведущий.
Александр в прямом эфире показал, что такое закалка при помощи снега. После данной процедуры он даже пошутил: зрители сочтут его сумасшедшим.
Телеведущий заявил, что это огромное наслаждение, но перед тем как закаляться таким образом, следует проконсультироваться с врачом. Он также уточнил, что когда-то это была не его инициатива. Дело было в споре.
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