По прогнозам эпидемиологов, COVID-19 станет сезонным заболеванием

Российские эпидемиологи уверены, что в ближайшие два года коронавирус получит статус сезонного заболевания.

По мнению эпидемиолога Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, на сегодняшний день шкала заболеваемости устремлена вниз, весеннего подъёма числа заболевших не предвидится, однако все ещё возможны колебания суточной заболеваемости, связанной с сезонностью.

Вместе с тем специалисты отмечают: рассуждать о третьей волне пандемии заблаговременно, поскольку эпидемиологи подразумевают под ней снижение заболевания до нуля, а после резкий скачок, но на данный момент о нулевых показателях пока говорить не приходится.