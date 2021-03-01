Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Индексы предпринимательской уверенности растут второй месяц подряд
Альтернативное образование набирает обороты
FIS восхищена синхронной работой Большунова и Клебо в командном спринте
Крым готовится к курортному сезону в условиях дефицита воды
Жителя Воронежа будут судить за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Добывать нельзя сокращать: повлияют ли новости из КНР на сделку ОПЕК+
Вяльбе запретила российским лыжникам пользоваться соцсетями
Завод огнеупорных изделий загорелся в Одинцово
Из Гонконга с любовью: Лондон готов наступить на "миграционные грабли"

По прогнозам эпидемиологов, COVID-19 станет сезонным заболеванием

Здоровье

Российские эпидемиологи уверены, что в ближайшие два года коронавирус получит статус сезонного заболевания.

По мнению эпидемиолога Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, на сегодняшний день шкала заболеваемости устремлена вниз, весеннего подъёма числа заболевших не предвидится, однако все ещё возможны колебания суточной заболеваемости, связанной с сезонностью.

Вместе с тем специалисты отмечают: рассуждать о третьей волне пандемии заблаговременно, поскольку эпидемиологи подразумевают под ней снижение заболевания до нуля, а после резкий скачок, но на данный момент о нулевых показателях пока говорить не приходится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Индексы предпринимательской уверенности растут второй месяц подряд
Альтернативное образование набирает обороты
Крым готовится к курортному сезону в условиях дефицита воды
Жителя Воронежа будут судить за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Добывать нельзя сокращать: повлияют ли новости из КНР на сделку ОПЕК+
Вяльбе запретила российским лыжникам пользоваться соцсетями
Завод огнеупорных изделий загорелся в Одинцово
Из Гонконга с любовью: Лондон готов наступить на "миграционные грабли"
Воды рек и каналов Петербурга окрасились в жёлтый цвет
Умерла экс-участница Little Big
Популярное
Мир. Новости мира
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"

В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.

NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?
Российский шоу-бизнес
Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Технологии
Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Мир. Новости мира
Бойцовый петух зарезал хозяина ножом
Российский шоу-бизнес
Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"
Телеведущий Норкин осудил российских знаменитостей за критику власти
Общество
Телеведущий Норкин осудил российских знаменитостей за критику власти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников