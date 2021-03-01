Учителя освобождены от принудительной вакцинации

Учителям разрешено не прививаться Спутником.

Свои разъяснения дал Роспотребнадзор, о том, могут ли учителя не проходить вакцинацию. Всех педагогов без исключения, не имеют права, временно лишать работы, за отказ. По законодательству РФ, для всех граждан, вакцинация происходит только с их согласия. В связи с тем, что она внесена в профилактический календарь прививок, а не национальный.

Только распоряжение минздрава, может повлечь за собой отказ допуска к работе, в случае возникновения массового распространения вирусной эпидемии.