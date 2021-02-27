Как определить развитие шизофрении по снам?

Всё мы видим сны. Они бывают всякими-приятными, ужасными, нейтральным. Есть и такие, какие выводят из себя, и не дают спокойствия.
Исследования показали, что больным шизофренией часто снятся сны, где все детали очень чёткие, а картинки имеют неестественно контрастность.
Иногда сновидения имеют очень яркие оттенки. Неестественно яркие.
Учёные утверждают, что яркие и неестественно сны в 20 раз чаще снятся психически больным людям, чем тем у кого нет таких проблем.
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