В Москве первым добровольцам начали делать прививки от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", — пояснила чиновница.
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