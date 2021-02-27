Врач: ночные кошмары предупреждают о болезнях

В некоторых случаях ночные кошмары могут возникать из-за опасных болезней, которые развиваются в организме.

Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев.

"Язва желудка может провоцировать кошмары. Язва — это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью. Как раз может стимулировать кошмары", — пояснил медик.