Власти Уругвая ожидают от России нормативные документы на вакцину "Спутник V". После их получения они будут готовы приобрести российскую вакцину, заявил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас в интервью РИА "Новости".
"Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили… Мы ждем нормативные документы", - пояснил чиновник.
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Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.