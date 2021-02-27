Уругвай хочет закупить у России вакцину "Спутник V"

Власти Уругвая ожидают от России нормативные документы на вакцину "Спутник V". После их получения они будут готовы приобрести российскую вакцину, заявил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас в интервью РИА "Новости".

"Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили… Мы ждем нормативные документы", - пояснил чиновник.