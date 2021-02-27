Эпидемиолог раскрыла, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Признаки сезонного заболевания у новой коронавирусной инфекции стали проявляться ещё осенью прошлого года. Наступающей весной возможно повторение ситуации.

Эпидемиологи предупреждали ещё во время первой волны пандемии коронавируса, когда старались уберечь население и от паники, и от излишней беспечности. Так ведут себя практически все вирусы, говорили специалисты. В задачу вируса не входит убивать своего носителя, поэтому обычно со временем, когда вирус и человек адаптируются друг к другу, инфекция становится более заразной, но менее опасной в том, что касается летальных исходов и серьёзных осложнений.

COVID-19, как и ожидалось, тоже начал проявлять признаки сезонного заболевания. Это можно было заметить прошлой осенью, когда после летнего спада заболеваемость снова резко пошла вверх. Впрочем, весна и осень традиционно считаются сезонами респираторных инфекций из-за высокой влажности и неустойчивой погоды. На вопрос, когда же к "традиционным" ОРВИ присоединится коронавирус, ответила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдёт в течение ближайших одного-двух лет. Уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться", — рассказала эпидемиолог агентству ТАСС.

При этом врач отметила, что даже после формирования коллективного иммунитета всё равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. Пандемия вряд ли повторится, но сезонных вспышек заболеваемости следует ожидать. В качестве примера доктор привела "свиной" грипп A (H1N1), с эпидемией которого человечество столкнулось в 2009 году.