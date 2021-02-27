Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина финансирует "страну-агрессора", заявил Турчинов
США пообещали ввести новые санкции против России
Собянин остановил голосование по памятнику на Лубянке
ФБР узнало местонахождение Евгения Пригожина от пресс-службы "Конкорда"
Инвестфонд Дубая инвестирует в Cardano (ADA) и продает биткоин
Студент из Иваново ударил женщину ножом и похитил её дочь
Неизвестные похитили 300 учениц интерната в Нигерии
Telegram должен своим инвесторам $600 млн
ВСУ переходят на новый строевой шаг, чтобы отличаться от армии России

Эпидемиолог раскрыла, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Здоровье

Признаки сезонного заболевания у новой коронавирусной инфекции стали проявляться ещё осенью прошлого года. Наступающей весной возможно повторение ситуации.

Эпидемиолог раскрыла, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Эпидемиологи предупреждали ещё во время первой волны пандемии коронавируса, когда старались уберечь население и от паники, и от излишней беспечности. Так ведут себя практически все вирусы, говорили специалисты. В задачу вируса не входит убивать своего носителя, поэтому обычно со временем, когда вирус и человек адаптируются друг к другу, инфекция становится более заразной, но менее опасной в том, что касается летальных исходов и серьёзных осложнений.

COVID-19, как и ожидалось, тоже начал проявлять признаки сезонного заболевания. Это можно было заметить прошлой осенью, когда после летнего спада заболеваемость снова резко пошла вверх. Впрочем, весна и осень традиционно считаются сезонами респираторных инфекций из-за высокой влажности и неустойчивой погоды. На вопрос, когда же к "традиционным" ОРВИ присоединится коронавирус, ответила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдёт в течение ближайших одного-двух лет. Уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться", — рассказала эпидемиолог агентству ТАСС.

При этом врач отметила, что даже после формирования коллективного иммунитета всё равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. Пандемия вряд ли повторится, но сезонных вспышек заболеваемости следует ожидать. В качестве примера доктор привела "свиной" грипп A (H1N1), с эпидемией которого человечество столкнулось в 2009 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Эпидемиолог раскрыла, когда коронавирус станет сезонным заболеванием
В России могут появиться трудовые книжки нового образца
США анонсировали "новые правила" в отношениях с Саудовской Аравией
Украина финансирует "страну-агрессора", заявил Турчинов
США пообещали ввести новые санкции против России
Собянин остановил голосование по памятнику на Лубянке
ФБР узнало местонахождение Евгения Пригожина от пресс-службы "Конкорда"
Инвестфонд Дубая инвестирует в Cardano (ADA) и продает биткоин
Студент из Иваново ударил женщину ножом и похитил её дочь
Неизвестные похитили 300 учениц интерната в Нигерии
Популярное
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам

Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.

Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Экономика и бизнес
МИД РФ: США предупредили Россию об атаке по Сирии. Но есть нюанс
Мир. Новости мира
В Евросоюзе назвали примерные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Новости Украины
Из Зеленского готовят нового Саакашвили
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Российский шоу-бизнес
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников