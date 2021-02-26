Пальцы рук наиболее подвержены различным травмам, в частности порезам. О том, как можно быстро в домашних условиях остановить кровь, в передаче "О самом главном" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Что мы обычно делаем? Промываем рану и бинтуем. Самый простой совет: если ты порезал палец — просто подними руку вверх и держи. Через несколько секунд кровь даже из сильного пореза перестанет течь. Проверено на себе многократно", — пояснил он.
Также врач напомнил, что самым опасным для жизни является повреждение крупной артерии.
"Если ты повредил крупную артерию, жить осталось несколько минут. Это серьёзно. Артериальное кровотечение нужно остановить наложением жгута выше раны, чтобы кровь перестала идти. Важно помнить, что больше двух часов жгут на одном месте держать нельзя", — отметил эксперт.
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