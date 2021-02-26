Запах свежевыпеченного белого хлеба всегда возбуждает аппетит, поэтому мало кому удаётся отказаться от батона или булочек. Но чрезмерное употребление этих продуктов может негативно отразиться на здоровье, сообщает портал Med-heal.ru.
Во-первых, у человека могут начать запоры. Дело в том, что белый хлеб делают из рафинированных зерен. В процессе их обработки теряются все их полезные свойства. Остаётся только белая, очень питательная мука, в которой нет никаких полезных веществ. В белом хлебе не содержится необходимая кишечнику клетчатку, что и может стать причиной запоров.
Во-вторых, поедание булочек в неразумных пределах может привести к повышению сахар в кров. Это связано с тем, что все изделия из белой муки имеют очень высокий гликемический индекс — из них легко высвобождается глюкоза и быстро попадает в кровоток, а это провоцирует скачки сахара в крови.
В-третьих, неумеренное употребление изделий из белой муки может стать причиной ожирения, так как у белого хлеба высокая калорийность.
Кроме того, белый хлеб может стать причиной появления прыщей.
Британские специалисты провели исследование, в результате которого выяснилось, что у людей, употребляющих большое количество продуктов из рафинированных зерен, более высокий риск возникновения инсульта.
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