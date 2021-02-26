Чрезмерное употребление белого хлеба опасно для здоровья

Запах свежевыпеченного белого хлеба всегда возбуждает аппетит, поэтому мало кому удаётся отказаться от батона или булочек. Но чрезмерное употребление этих продуктов может негативно отразиться на здоровье, сообщает портал Med-heal.ru.

Во-первых, у человека могут начать запоры. Дело в том, что белый хлеб делают из рафинированных зерен. В процессе их обработки теряются все их полезные свойства. Остаётся только белая, очень питательная мука, в которой нет никаких полезных веществ. В белом хлебе не содержится необходимая кишечнику клетчатку, что и может стать причиной запоров.

Во-вторых, поедание булочек в неразумных пределах может привести к повышению сахар в кров. Это связано с тем, что все изделия из белой муки имеют очень высокий гликемический индекс — из них легко высвобождается глюкоза и быстро попадает в кровоток, а это провоцирует скачки сахара в крови.

В-третьих, неумеренное употребление изделий из белой муки может стать причиной ожирения, так как у белого хлеба высокая калорийность.

Кроме того, белый хлеб может стать причиной появления прыщей.

Британские специалисты провели исследование, в результате которого выяснилось, что у людей, употребляющих большое количество продуктов из рафинированных зерен, более высокий риск возникновения инсульта.