Распространено мнение о том, что гимнастика для глаз помогает улучшить зрение.

О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-офтальмолог доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

"Прежде всего, гимнастика для глаз должна быть назначена врачом- офтальмологом на основании проведённого обследования, имеющегося диагноза и необходимости данной физиотерапевтической манипуляции конкретному пациенту.

Если, например, у пациента снижена аккомодация (особенно бывает у детей, если они носят неправильную коррекцию), тогда да, гимнастика для глаз помогает её восстановить.

Но если у человека катаракта и помутневший хрусталик, никакие упражнения не справятся с этой задачей.

Поэтому, прежде чем применить для себя любой вид гимнастики (а их существует очень много), нужно проконсультироваться с врачом и пройти обследование", — пояснил собеседник "Правды.Ру".