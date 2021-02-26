Офтальмолог объяснила, в каких случаях помогает гимнастика для глаз

Распространено мнение о том, что гимнастика для глаз помогает улучшить зрение. О том, так ли это на самом деле, в интервью телеканалу "Звезда" рассказала профессор, офтальмолог Татьяна Шилова.

Специалист отметила, что гимнастика для глаз помогает только в случае функциональных нарушений.

"Когда мы говорим о гимнастике, то имеем в виду, что глаз утомился, мышца внутри глаза стала более напряжённой. В этом случае, выполняя определённый комплекс упражнений, мы её расслабляем, даём возможность работать более сбалансированно", — пояснила Шилова.

Если же в глазу уже имеются анатомические изменения, то упражнения для глаз могут быть неэффективными.

"Ношение очков и упражнения — две вещи не взаимосвязанные. Когда человек носит линзы или очки, то упражнениями мы можем только заставить глаз работать более правильно", — рассказала Шилова.