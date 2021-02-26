Чрезмерное использование гаджетов с целью развлечения приводит к задержкам в развитии речи, внимания, памяти и мышления ребёнка. К такому выводу пришли учёные из Московского городского педагогического университета в результате исследования.
"Чем раньше ребенок начинает пользоваться цифровыми устройствами, тем тяжелее могут быть последствия для развития высших психических функций", — отмечают специалисты.
Часто негативные последствия проявляются уже в школьном возрасте: у детей могут снижаться способности к обучению и к выполнению творческих задач.
Умеренное использование гаджетов, соответствующее нормам СанПиНа, способствует становлению высших психических функций у детей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чрезмерное использование гаджетов снижает память.
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