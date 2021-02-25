Шизофрению можно диагностировать с помощью рентгена. К такому выводу пришли учёные из Университета Токай (Япония).
Благодаря рентгеновским снимкам специалисты смогли рассмотреть клетки мозга больного человека в нанометровом масштабе.
Учёные использовали источник синхротронного излучения SPring-8 Японии и расширенный источник фотонов Министерства энергетики США.
Дело в том, что тела нейронов пациентов с шизофренией сильно отличаются от нейронов здоровых людей. Это влияет на передачу импульсов через клетки мозга.
Кроме того, галлюцинации тоже могут привести к структурным изменениям нейронов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии объяснили причину развития шизофрении.
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