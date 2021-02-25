Шизофрению можно определить с помощью рентгена

Шизофрению можно диагностировать с помощью рентгена. К такому выводу пришли учёные из Университета Токай (Япония).

Благодаря рентгеновским снимкам специалисты смогли рассмотреть клетки мозга больного человека в нанометровом масштабе.

Учёные использовали источник синхротронного излучения SPring-8 Японии и расширенный источник фотонов Министерства энергетики США.

Дело в том, что тела нейронов пациентов с шизофренией сильно отличаются от нейронов здоровых людей. Это влияет на передачу импульсов через клетки мозга.

Кроме того, галлюцинации тоже могут привести к структурным изменениям нейронов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии объяснили причину развития шизофрении.