Израильские учёные совместно с исландскими коллегами провели исследование, в результате которого было доказано, что экстракт фотосинтетически обработанной спирулины эффективен при лечении коронавируса. Он способен подавлять цитокиновый шторм, который может привести к летальному исходу, сообщает издание Jerusalem Post.
Если удастся контролировать или смягчить цитокиновый шторм, то это позволит снизить уровень смертности от COVID-19.
Так как водоросли — натуральный продукт, помогать уменьшить воспаления, а синтетические препараты могут вызвать у пациентов побочные эффекты.
В случае если будет доказана эффективность спирулины, то её можно будет использовать при лечении других коронавирусом и гриппа.
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