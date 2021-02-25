Зрение можно улучшить даже в домашних условиях, сообщил офтальмолог Руи Хирамац. О советах врача пишет "Лента. ру".
Глаза нужно регулярно тренировать.
Первый способ — это упражнения с пятнами Габора (специальные рисунки для нахождения отличий — Прим. ред.). Данная зарядка для глаз занимает три минуты в день.
Второе упражнение — это термотерапия. Нужно взять полотенце, намочить его, а затем полминуты подогреть в микроволновке. Тёплое полотенце нужно положить на закрытые веки и подождать, пока оно остынет.
Также в свой рацион нужно включить шпинат, так как его употребление способствует профилактике катаракты.
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