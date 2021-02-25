Врач перечислил три способа восстановления зрения в домашних условиях

Зрение можно улучшить даже в домашних условиях, сообщил офтальмолог Руи Хирамац. О советах врача пишет "Лента. ру".

Глаза нужно регулярно тренировать.

Первый способ — это упражнения с пятнами Габора (специальные рисунки для нахождения отличий — Прим. ред.). Данная зарядка для глаз занимает три минуты в день.

Второе упражнение — это термотерапия. Нужно взять полотенце, намочить его, а затем полминуты подогреть в микроволновке. Тёплое полотенце нужно положить на закрытые веки и подождать, пока оно остынет.

Также в свой рацион нужно включить шпинат, так как его употребление способствует профилактике катаракты.