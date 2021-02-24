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Давид Заридзе опроверг наличие неочевидных симптомов рака

Здоровье » Здоровье и профилактика

Американские медики утверждают, что на развитие онкологического заболевания могут указывать такие неочевидные симптомы, как вздутие животе и хрипота.

Давид Заридзе опроверг наличие неочевидных симптомов рака

Данный вывод в интервью "Правде.Ру" прокомментировал президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Георгиевич Заридзе.

"Все эти признаки неспецифические для рака не имеют никакого значения. Вздутие живота может спровоцировать квашеная капуста, например. Однако это не значит, что нужно сразу обращаться к онкологу.

Кроме того, вздутие живота, наблюдается при различных расстройствах пищеварения и при раке желудка.

Надо ориентироваться на характерные для каждой формы рака признаки. Вот и всё.

Нехарактерные признаки в диагностике рака никакого значения не имеют", — заключил эксперт.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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