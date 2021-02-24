Лимонная вода: в чём польза для здоровья?

Может показаться, что в лимонной воде нет ничего особенного, но на самом деле это не так, ведь лимон — источник витамина C, благодаря которому организм усваивает железо и заживляет раны, сообщает портал Med-heal. ru.

Лимонная вода способствует поддержанию баланса жидкости в организме.

Кроме того, регулярное употребление воды с лимоном помогает бороться с воспалением в организме, так как она содержит витамин C и другие полезные антиоксиданты.

Цитрат, производное лимонной кислоты, связывает кальций в моче и защищает организм от образования камней и песка в мочевыделительной системе.

Употребление лимонной воды нормализует уровень сахара в крови, улучшает тургор и внешний вид кожи, избавляет от запоров и снижает аппетит.

Кроме того, лимонная вода приятнее на вкус, чем обычная.