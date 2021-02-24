Стоматолог опровергла информацию о вреде для зубов защитных масок

Ношение маски никак не отражается на состоянии зубов, сообщила в интервью радиостанции "Говорит Москва" врач-стоматолог Ирина Орджоникидзе. Длительное ношение маски (от нескольких часов) может только вызвать пересыхание во рту.

По словам специалиста, если человек долго ходит в маске, то он чаще дышит ртом, что приводит к дефициту слюны, поэтому может пересыхать полость рта.

"Достаточно выпить воды или пожевать жвачку, желательно без сахара, что очень полезно, для того, чтобы усилилась саливация (слюноотделение - прим. ред.). И всё, проблема решена. Если человек ухаживает за собой и регулярно посещает стоматолога, то ношение маски никакого вреда для его зубов не несёт", — пояснила врач.

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