Медики перечислили неочевидные симптомы рака

На развитие онкологического заболевания могут указывать неочевидные симптомы, на которые пациенты часто не обращают внимания, утверждают американские медики.

В результате заболевание не могут вовремя диагностировать.

Так, неочевидными симптомами рака являются вздутие живота и хрипота, сообщает издание Express.

Если человек в последнее время не болел простудными заболеваниями, но у него внезапно появился хрип, то следует сразу же обратиться к врачу.

Трудности с глотанием могут указывать на развитие рака пищевода.

Вздутие живота может оказаться одним из признаком рака желудка, кишечника или яичников. При возникновении данных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.