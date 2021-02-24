На развитие онкологического заболевания могут указывать неочевидные симптомы, на которые пациенты часто не обращают внимания, утверждают американские медики.
В результате заболевание не могут вовремя диагностировать.
Так, неочевидными симптомами рака являются вздутие живота и хрипота, сообщает издание Express.
Если человек в последнее время не болел простудными заболеваниями, но у него внезапно появился хрип, то следует сразу же обратиться к врачу.
Трудности с глотанием могут указывать на развитие рака пищевода.
Вздутие живота может оказаться одним из признаком рака желудка, кишечника или яичников. При возникновении данных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.
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