Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем

Повышенное потоотделение без причин может быть симптомом сердечных заболеваний и даже инфаркта. К такому выводу пришли врачи из Британского фонда сердечных заболеваний.

Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца больших усилий, что приводит к выделению пота. В случае повышенной потливости следует обратиться к врачу.

Опасным является потоотделение, сопровождающееся болью в груди, тошнотой и головокружением, пояснили специалисты.

Инфаркт представляет собой тяжелое патологическое состояние, вызванное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы с развитием ишемии и отмирания участка этой мышцы.