Повышенное потоотделение без причин может быть симптомом сердечных заболеваний и даже инфаркта. К такому выводу пришли врачи из Британского фонда сердечных заболеваний.
Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца больших усилий, что приводит к выделению пота. В случае повышенной потливости следует обратиться к врачу.
Опасным является потоотделение, сопровождающееся болью в груди, тошнотой и головокружением, пояснили специалисты.
Инфаркт представляет собой тяжелое патологическое состояние, вызванное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы с развитием ишемии и отмирания участка этой мышцы.
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