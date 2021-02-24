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Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем

Здоровье » Здоровье и профилактика

Повышенное потоотделение без причин может быть симптомом сердечных заболеваний и даже инфаркта. К такому выводу пришли врачи из Британского фонда сердечных заболеваний.

Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца больших усилий, что приводит к выделению пота. В случае повышенной потливости следует обратиться к врачу.

Опасным является потоотделение, сопровождающееся болью в груди, тошнотой и головокружением, пояснили специалисты.

Инфаркт представляет собой тяжелое патологическое состояние, вызванное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы с развитием ишемии и отмирания участка этой мышцы.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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