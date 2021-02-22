В Сирии зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" прошла регистрацию в Сирии. Об этом сообщили в сирийском посольстве в Москве.

"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории", — сказано в сообщении.