Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" прошла регистрацию в Сирии. Об этом сообщили в сирийском посольстве в Москве.
"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории", — сказано в сообщении.
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