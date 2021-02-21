Украинцам начали предлагать в социальных сетях уникальную услугу — "вакцина-туры " в Россию.
Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко, который обратил внимание на такие объявления.
"Вчера стало известно об организации, которая устраивает незаконные "вакцина-туры" в РФ. Цель путешествия указана в названии — тур-вакцинации жителей нашего региона запрещённым на Украине российским препаратом "Спутник V"!" — пишет депутат в Facebook.
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