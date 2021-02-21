Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca

Швейцария рассматривает возможность выхода из контракта по закупке вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом пишет газета NZZ am Sonntag со ссылкой на вице-директора офиса Нору Крониг.

По его словам, американская вакцина пока ещё одобрена государственным регулятором. Если препарат не получит одобрение ведомства и не пройдёт регистрацию, то от его закупки откажутся.