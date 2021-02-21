Швейцария рассматривает возможность выхода из контракта по закупке вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом пишет газета NZZ am Sonntag со ссылкой на вице-директора офиса Нору Крониг.
По его словам, американская вакцина пока ещё одобрена государственным регулятором. Если препарат не получит одобрение ведомства и не пройдёт регистрацию, то от его закупки откажутся.
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