При первом этапе вакцинации граждан Луганской народной республики препаратом "Спутник V" не было выявлено никаких осложнений.
Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.
"Те поликлиники, которые участвовали в первом этапе вакцинации, полностью справились со своей работой, осложнений после введения первой дозы вакцины мы не наблюдали", — отметил чиновник.
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