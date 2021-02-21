В ЛНР не отмечено осложнений после прививок "Спутником V"

При первом этапе вакцинации граждан Луганской народной республики препаратом "Спутник V" не было выявлено никаких осложнений.

Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

"Те поликлиники, которые участвовали в первом этапе вакцинации, полностью справились со своей работой, осложнений после введения первой дозы вакцины мы не наблюдали", — отметил чиновник.