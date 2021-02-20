Врач рассказала как "запивать" стресс

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в эфире радио Sputnik рассказала о том, как правильно вести себя в стрессовых ситуациях.

Эксперт не рекомендует "заедать" стресс даже полезной пищей. Вместо этого лучше "запить" такие ситуации водой или снять эмоциональное напряжение физической активностью.

"Сам факт заедания стимулирует к приёму пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас её может не оказаться под рукой, и вы пойдёте за гамбургером или чем-то таким. Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но её можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность", — объяснила Павлова.