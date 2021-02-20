Третья вакцина от коронавируса ожидает регистрации в России

Центр имени Чумакова направил документы в российский Минздрав для регистрации вакцины "КовиВак" 20 января. Выпуск препарата начнётся в марте.

"Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", — сообщил ресурс "Стопкоронавирус".

"КовиВак" — цельновирионная вакцина. В препаратах такого типа используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные). Доклинические исследования вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа.

В ближайшее время на базе медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Новосибирска и Кирова стартует клиническое исследование с участием трёх тысяч добровольцев. Участникам испытаний предстоит провести 16 дней после вакцинации в стационаре под контролем врачей.

"Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года", — сообщил агентству ТАСС генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.