Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету

Пандемия новой коронавирусной инфекции не отменила уже известных человечеству заболеваний. Они продолжают оставаться опасными из-за риска мутаций.

Например, отношение к заболеванию может быть легкомысленным, потому что не всё ясно со статистикой смертности от него. В частности, многих пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, статистика просто не успевает учитывать. То же самое касается и смертности от гриппа, которая в реальности может быть намного выше, чем по статистике. А некоторые пациенты заражаются и гриппом, и коронавирусом одновременно. Своё мнение об опасности уже ставших привычными заболеваний высказал врач Александр Мясников.

"Грипп — это то, что еще потрясёт нашу планету, попомните мои слова. Все учёные, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы больше, чем от коронавируса", — заявил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Александр Мясников рассказал, при каких заболеваниях кофе не только не вреден, но и может принести пользу организму при условии умеренного его употребления.