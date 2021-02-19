Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету

Пандемия новой коронавирусной инфекции не отменила уже известных человечеству заболеваний. Они продолжают оставаться опасными из-за риска мутаций.
Например, отношение к заболеванию может быть легкомысленным, потому что не всё ясно со статистикой смертности от него. В частности, многих пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, статистика просто не успевает учитывать. То же самое касается и смертности от гриппа, которая в реальности может быть намного выше, чем по статистике. А некоторые пациенты заражаются и гриппом, и коронавирусом одновременно. Своё мнение об опасности уже ставших привычными заболеваний высказал врач Александр Мясников.
"Грипп — это то, что еще потрясёт нашу планету, попомните мои слова. Все учёные, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы больше, чем от коронавируса", — заявил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Александр Мясников рассказал, при каких заболеваниях кофе не только не вреден, но и может принести пользу организму при условии умеренного его употребления.
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