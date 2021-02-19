Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аналитик о новых правилах приёма в школу, ЕГЭ и удалёнке
Красная Шапочка — охотница на Волка под прикрытием
Лавров: отношения с Евросоюзом "разорваны в клочья"
В Великобритании орден "За заслуги" вручили домашней собаке
Психолог раскрыл секрет удачного подарка мужчине на 23 февраля
В Норвегии обнаружили новую мутацию COVID-19
НАТО в восемь раз увеличит контингент в Ираке
Бобби Ли предсказал рост биткоина еще в 2018 году
Российские Су-27 провели ракетные стрельбы в небе над Балтикой

Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пандемия новой коронавирусной инфекции не отменила уже известных человечеству заболеваний. Они продолжают оставаться опасными из-за риска мутаций.

Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету

Например, отношение к заболеванию может быть легкомысленным, потому что не всё ясно со статистикой смертности от него. В частности, многих пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, статистика просто не успевает учитывать. То же самое касается и смертности от гриппа, которая в реальности может быть намного выше, чем по статистике. А некоторые пациенты заражаются и гриппом, и коронавирусом одновременно. Своё мнение об опасности уже ставших привычными заболеваний высказал врач Александр Мясников.

"Грипп — это то, что еще потрясёт нашу планету, попомните мои слова. Все учёные, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа. И там смертность будет в разы больше, чем от коронавируса", — заявил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Александр Мясников рассказал, при каких заболеваниях кофе не только не вреден, но и может принести пользу организму при условии умеренного его употребления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Украина ввела санкции против Медведчука, его жены и пяти россиян
"Необычная неделя": продкарточки, НАТО и трампизм
Аналитик о новых правилах приёма в школу, ЕГЭ и удалёнке
Мясников назвал болезнь, которая ещё потрясёт планету
Красная Шапочка — охотница на Волка под прикрытием
Лавров: отношения с Евросоюзом "разорваны в клочья"
Что показало Всебелорусское народное собрание
В Великобритании орден "За заслуги" вручили домашней собаке
Психолог раскрыл секрет удачного подарка мужчине на 23 февраля
В Норвегии обнаружили новую мутацию COVID-19
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Фантастика была ненаучной: "Северный поток - 2" не остановить Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников