В Норвегии обнаружили новую мутацию COVID-19. Об открытии сообщает телекомпания NRK.
На данный момент в стране выявлено десять случаев заражения новым штаммом, уточнила директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.
Случаи заражения также были выявлены в Британии, Дании и США.
Является ли "норвежский" штамм более заразным, пока неизвестно.
Но уже выявлены его сходства с "британским" и "южноафриканским" штаммами.
Эти мутации были обнаружены у более 700 норвежцев.
Для COVID-19 свойственны мутации. Случаи заражения новым штаммом будут отслеживаться.
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