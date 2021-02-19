В Норвегии обнаружили новую мутацию COVID-19

В Норвегии обнаружили новую мутацию COVID-19. Об открытии сообщает телекомпания NRK.

На данный момент в стране выявлено десять случаев заражения новым штаммом, уточнила директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.

Случаи заражения также были выявлены в Британии, Дании и США.

Является ли "норвежский" штамм более заразным, пока неизвестно.

Но уже выявлены его сходства с "британским" и "южноафриканским" штаммами.

Эти мутации были обнаружены у более 700 норвежцев.

Для COVID-19 свойственны мутации. Случаи заражения новым штаммом будут отслеживаться.

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