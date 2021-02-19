Любителям картофеля следует быть осторожными с этим овощем, так как в нём может содержаться соланин — ядовитое органическое соединение. Оно вызывает такие симптомы как тошнота и расстройство желудка, предупреждается врач из Барселоны Нурия Монфулледа.
Она рекомендует не употреблять в пищу старые, зелёные или проросшие клубни.
Также не стоит употреблять картофель вместе с кожурой и использовать воду после его варки для приготовлении блюд. Картофель не должен иметь горьковаты привкус.
Рыба тоже не является абсолютно безопасным продуктом для здоровья, так как в некоторых её сортах содержится большое количество ртути, в частности, в тунце и лососе.
Но этот продукт — отличный источник витамина D, селена и Омега-3, сообщает Lavanguardia.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.