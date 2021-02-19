Врачи назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка

Любителям картофеля следует быть осторожными с этим овощем, так как в нём может содержаться соланин — ядовитое органическое соединение. Оно вызывает такие симптомы как тошнота и расстройство желудка, предупреждается врач из Барселоны Нурия Монфулледа.

Она рекомендует не употреблять в пищу старые, зелёные или проросшие клубни.

Также не стоит употреблять картофель вместе с кожурой и использовать воду после его варки для приготовлении блюд. Картофель не должен иметь горьковаты привкус.

Рыба тоже не является абсолютно безопасным продуктом для здоровья, так как в некоторых её сортах содержится большое количество ртути, в частности, в тунце и лососе.

Но этот продукт — отличный источник витамина D, селена и Омега-3, сообщает Lavanguardia.