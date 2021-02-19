Людям, которые планируют сделать прививку от коронавируса, следует употреблять продукты, которые помогают увеличить иммунный ответ на препарат.
О том, что нужно включить в меню перед вакцинацией, в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова.
По словам врача, полезнее всего употреблять продукты, содержащие пребиотики и пробиотики. К числу продуктов, содержащих пребиотики, относятся:
Что касается пробиотиков, то их больше всего содержится в кефире, ряженке, сырах, йогурте.
Эти вещества восстанавливают микрофлору органов и выводят из организма патогенные бактерии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.