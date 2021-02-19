Врач перечислила полезные продукты перед вакцинацией от COVID-19

Людям, которые планируют сделать прививку от коронавируса, следует употреблять продукты, которые помогают увеличить иммунный ответ на препарат.

О том, что нужно включить в меню перед вакцинацией, в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова.

По словам врача, полезнее всего употреблять продукты, содержащие пребиотики и пробиотики. К числу продуктов, содержащих пребиотики, относятся:

молочные продукты;

бананы;

кукуруза;

крупы;

хлеб;

лук;

чеснок;

фасоль;

горох и другие.

Что касается пробиотиков, то их больше всего содержится в кефире, ряженке, сырах, йогурте.

Эти вещества восстанавливают микрофлору органов и выводят из организма патогенные бактерии.