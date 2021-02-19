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Диетолог перечислила продукты, вызывающие разрыв кишечника

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию "Москва 24" перечислила продукты, злоупотребление которых может привести к разрыву кишечника.

Диетолог перечислила продукты, вызывающие разрыв кишечника

Одним из таких продуктов является хурма.

Чрезмерное употребление этого фрукта повышает риск острой кишечной непроходимости. Хурма состоит из волокон и дубильных вяжущих веществ. В результате образуются безоары, которые приводят к увеличению кишечника.

Безоары представляют собой инородные тела, которые формируются из частиц, не способных перевариться в желудке. 

Кроме того, не следует злоупотреблять такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька и тёрн. Чрезмерное употребление этих продуктов может вызвать последствия, приводящие к летальному исходу, пояснила диетолог.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы.

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Автор: Снежана Шахова
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