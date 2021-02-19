Кому можно и даже нужно пить кофе, рассказал доктор Мясников

Считается, что при наличии определённых заболеваний употребление кофе противопоказано. Доктор Мясников напомнил о пользе и вреде бодрящего напитка.
Кофе обладает положительным воздействием на организм при таких серьёзных заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона, остеопороз. Известно даже о противораковых свойствах кофе. И тем, у кого есть "сердечные проблемы", кофе пить тоже можно.
"Кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. Пейте кофе, если любите", — заявил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Доктор напомнил, что нормальное количество напитка — это 2-3 чашки в день. Пациенты с заболеваниями печени могут себе позволить даже четыре чашки ароматного напитка в день.
Ранее Александр Мясников призвал не злоупотреблять такими продуктами, как белый хлеб, рис, макароны и картофель. Это связано с тем, что "белые" продукты обладают повышенным гликемическим индексом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.