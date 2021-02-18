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Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом

Здоровье

Несмотря на снижение цифр прироста ежедневных случаев заболевания коронавирусом, вероятность подхватить инфекцию в конце зимы и начале весны довольно высока.

Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом

Общими усилиями медиков и властей в России удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции. В последние дни регистрируются минимальные значения новых случаев, сравнимые с цифрами начала второй волны эпидемии. Но всё же их количество достаточно велико, чтобы оценивать риск заразиться как высокий, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что пик респираторных инфекций, как правило, приходится на конец зимы — начало весны, когда иммунная система человека слабее, чем была осенью. Поэтому рано обольщаться снижением показателей и считать, что эпидемия закончилась.

"Есть ещё такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации", — заявила Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По данным Роспотребнадзора на четверг, 18 февраля, в России зарегистрировано 4 125 598 заболевших COVID-19, 81 926 человек скончались.

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Автор: Людмила Черткова
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