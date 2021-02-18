У мозга есть всего две недели для восстановления после инсульта

Учёные из Университета Южной Австралии провели исследование, которое показало, что у мозга есть всего две недели, в течение которых он может восстановиться после инсульта. По прошествии этого времени восстановить происходящие процессы уже будет невозможно.

Специалисты проанализировали методы лечение пациентов, чтобы выяснить, что происходит с головным мозгом после инсульта. Научная работа опубликована Neurorehabilitation and Neural Repair.

В результате учёные пришли к выводу, что лечение необходимо проводить именно в первые две недели после перенесённого инсульта, потом пациент уже не сможет восстановить утраченные способности.

Ранее врач-невролог Галина Владимировна Калмыкова в интервью "Правде.Ру" рассказала о том, как не пропустить приближение инсульта.