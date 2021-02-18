Учёные из Университета Южной Австралии провели исследование, которое показало, что у мозга есть всего две недели, в течение которых он может восстановиться после инсульта. По прошествии этого времени восстановить происходящие процессы уже будет невозможно.
Специалисты проанализировали методы лечение пациентов, чтобы выяснить, что происходит с головным мозгом после инсульта. Научная работа опубликована Neurorehabilitation and Neural Repair.
В результате учёные пришли к выводу, что лечение необходимо проводить именно в первые две недели после перенесённого инсульта, потом пациент уже не сможет восстановить утраченные способности.
Ранее врач-невролог Галина Владимировна Калмыкова в интервью "Правде.Ру" рассказала о том, как не пропустить приближение инсульта.
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