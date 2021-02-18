В Москве годовалый мальчик играл в магнитный конструктор под присмотром старшей сестры. Когда их мать стала собирать игрушки, то заметила, что не хватает половины деталей магнитного конструктора.
Родители детей вызвали "скорую помощь".
Сестру и брата доставили в в детскую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского. После обследования выяснилось, что с девочкой всё в порядке, а вот её младший брат успел проглотить более сотни магнитных шариков.
Они склеились, но ещё не вызвали нарушение работы желудка.
Мальчика экстренно прооперировали.
С помощью специальных инструментов хирурги извлекли из желудка ребёнка 117 магнитных шариков.
Мальчику назначили лечение антибиотиками. В настоящее время ребёнок чувствует себя хорошо, его готовят к выписке домой.
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