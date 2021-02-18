В Подмосковье во время игры со старшим братом годовалая девочка подавилась монетой, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Её доставили в Щёлковскую областную больницу. У ребёнка был сильный кашель и затруднённое дыхание.
Рентген показал, что монета застряла в верхней части пищевода.
"Под общим наркозом ребёнку провели обследование и видеоэндоскопическим методом извлекли инородное тело", — сообщил директор медучреждения Дмитрий Логинов.
Спустя два часа ребёнка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Девочка будет находиться на амбулаторном лечении.
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