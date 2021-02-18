В Подмосковье спасли годовалую девочку, проглотившую монету

В Подмосковье во время игры со старшим братом годовалая девочка подавилась монетой, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Её доставили в Щёлковскую областную больницу. У ребёнка был сильный кашель и затруднённое дыхание.

Рентген показал, что монета застряла в верхней части пищевода.

"Под общим наркозом ребёнку провели обследование и видеоэндоскопическим методом извлекли инородное тело", — сообщил директор медучреждения Дмитрий Логинов.

Спустя два часа ребёнка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Девочка будет находиться на амбулаторном лечении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сургуте врачи спасли ребёнка, проглотившего батарейку-таблетку.