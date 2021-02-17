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Как избежать недомоганий из-за смены погоды?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Погодные изменения сами по себе не являются причиной головной боли, сообщила в интервью "Радио 1" невролог Людмила Курудимова.

Как избежать недомоганий из-за смены погоды?

Но есть категория людей, которая тяжелее переносит резкую смену погоды.

Головная боль при погодных перепадах возникает из-за сужения или расширения сосудов головного мозга. Также данный симптом возникает из-за напряжения мышц, покрывающих череп.

"Если боли нестерпимые и ограничивают обычную жизнедеятельность, вы не можете работать или спать, то следует обратиться к врачу", — советует Курудимова.

Для того, чтобы не так остро ощущать погодные изменения, врач советует соблюдать режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе, чаще проветривать комнату, пить не менее 1,5 литра жидкости в день, контролировать уровень сахара и скорректировать свой рацион, включив в него кисломолочные продукты и продукты с высоким содержанием калия: абрикосы, курагу и бананы.﻿﻿

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Автор: Снежана Шахова
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