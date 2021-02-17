Прокачка мышц брюшного пресса и увлечение похудением могут быть опасны для женского организма, сообщил в интервью Агентству городских новостей "Москва" врач Алексей Чуршин.
Желание накачать "кубики" на животе может привести к нарушению менструального цикла, а также к проблемам с зачатием и психикой.
"Нередко отмечается гормональный дисбаланс в сторону относительной гиперандрогении — преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую", — отметил врач.
Также он отметил, что даже не у всех спортсменок есть "кубики".
Обычно они появляются у людей, которые профессиональной занимаются спортивной гимнастикой, лёгкой атлетикой или бодибилдингом.
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