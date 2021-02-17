Невролог Виктор Шахнович назвал способы предотвращения деменции

Болезнь Альцгеймера и деменция часто встречаются у людей пожилого возраста. Но не все знают, чем они отличаются.

Болезнь Альцгеймера — это генетическое заболевание, а деменция вызвана нарушением эластичности сосудов, сообщил в интервью телеканалу "360" рассказал врач-невролог Виктор Шахнович.

Для того, чтобы предупредить развитие деменции, нужно тщательно отслеживать показатели эластичности сосудов поможет предотвратить развитие заболевания.

"Сюда входят знания того, какой у вас холестерин, вязкость крови, жировой обмен и какая коагулограмма. Эти анализы можно сдать в любой лаборатории. Если в них есть какие-то изменения, то нужно идти к врачу и разбираться в причинах этого явления", — пояснил врач.

А вот болезнь Альцгеймера неизлечима.

Однако для человека опаснее всего деменция, поэтому следует обращать внимание на такие факторы, как нестабильное артериальное давление и забывчивость.