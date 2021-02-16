Врач объяснил возможное отсутствие антител к COVID-19 после прививки

Причиной отрицательного результата тестирования может оказаться не отсутствие антител к SARS-CoV-2, а неправильно выбранное лабораторное исследование.

В структуре вируса SARS-CoV-2 имеются несколько антигенов, вызывающих реакцию иммунной системы. Однако иммунитет разных людей реагирует по-разному, проявляя избирательность. Известно, что самый сильный ответ дают нуклеокапсидный и спайковый антигены. Наличие антител к любому из них означает, что иммунитет к COVID-19 сформирован. Но чтобы выяснить это, применяются разные лабораторные исследования.

"У некоторых перенесших COVID-19 пациентов обнаруживаются антитела только к спайковому антигену. У других — к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Ещё часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену", — объяснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Поэтому, чтобы убедиться в том, что иммунитет после вакцинации сформирован, следует сдавать тест на антитела IgG к S-антигену. А до того как сделать прививку, нужно пройти тестирование на антитела к обоим антигенам, приводит слова специалиста РИА Новости.