Психолог Даниил Ривин рассказал, что у человека может выработаться устойчивая зависимость от интернет-мемов. Специалист объяснил, что привыкание вызывает недостаток общения и выработка организмом гормона радости — дофамина.

Человек подсаживается на мемы, как это бывает при просмотре сериала. Дофаминовое потребление — это один аспект.

А второй заключается в том, что мемы удовлетворяют нашу потребность в общении, социальном признании. Это одна из форм коммуникации. Мем — то, чем мы можем поделиться, переслать друзьям, чтобы вместе его обсудить и посмеяться. Этот контент дает возможность почувствовать себя частью некой общности. — говорит Ривин.