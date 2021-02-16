Диетолог объяснил, в каких случаях чай опасен для здоровья

В некоторых случая чай может привести к негативным последствиям для здоровья.

Так, чай не стоит употреблять людям с проблемам желудочно-кишечного тракта.

"Для людей, у которых желудки болят, бывает чай нежелателен, потому что от него повышается секреция желудочного сока, и может обостриться заболевание. Там скорее нежелателен чёрный, но человек к этому должен прийти", — сообщил в интервью "Звезде" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В первую очередь следует обращать внимание на индивидуальную реакцию организма, потом что в некоторых случаях употребление чёрного чая вызывает дискомфорт, а вот зелёный переносится хорошо. Но при воспалении желудка оба вида чая могут привести к негативным последствиям.

В некоторых случаях у людей, страдающих гипертонией, из-за чая повышается давление, поэтому им не рекомендуется употреблять этот напиток.

Чёрный чай обладает выраженным тонизирующим эффектом, а зелёный — противовоспалительным, добавил диетолог.