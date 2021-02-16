Французские ученые обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса.
У девяти из 129 пациентов, с помощью МРТ, обнаружены аномалии глазного яблока — один или несколько узелков задней части глаза, ответственной за центральное зрение. Еще у восьми пациентов узелки появились на обоих глазах.
"Наше исследование выступает за скрининг всех пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии с тяжелой формой COVID-19. Мы считаем, что эти пациенты должны получать специальное лечение и средства защиты глаз", — сказал доктор медицины Огюстин Леклер.
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