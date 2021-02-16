Доктор Мясников выступил против вакцинации детей от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что детей не нужно прививать от коронавируса. У детей данное заболевание протекает в лёгкой форме, поэтому в вакцине нет необходимости. Его позицию поддержал врач и телеведущий Александр Мясников.

Но теледоктор считает, что вакцина для детей и беременных всё равно должна быть.

"Я абсолютно согласен с Онищенко. То, что разрабатывают вакцины и для детей, и для беременных, это правильно. Потому что и у детей возможно могут быть группы риска и мы должны иметь вакцины для всех категорий населения. Но не думаю, что сейчас время прививать детей. Не в эту волну и не сейчас", — пояснил Александр Мясников в интервью Общественной службе новостей.

Также он отметил, в любом случае нужно иметь запасы препарата, так как хоть дети и не болеют, пока неизвестно, являются ли они переносчиками COVID-19 или нет.