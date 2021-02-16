Названа версия происхождения неизвестной болезни в Танзании

В связи с появление в СМИ сообщений о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (Танзания), Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в стране, сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

"На текущий момент главной версией события является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и пр.; также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге). Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших", - рассказали в пресс-службе.