В связи с появление в СМИ сообщений о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (Танзания), Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в стране, сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.
"На текущий момент главной версией события является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и пр.; также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге).
Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших", - рассказали в пресс-службе.
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