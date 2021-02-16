Руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов рассказал о том, что "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах. Представитель минздрава отметил, что прогнозы по инвестициями в страну благоприятные.
"Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", — сказал Романов.
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