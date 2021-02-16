Билл Гейтс рассказал о причинах отказа людей от прививок

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, высказал предположение о том, почему люди отказываются делать прививки от коронавируса. Основной причиной этого явления миллиардер считает конспирологические теории о "чипировании" таким образом населения.

"Конспирологическая теория также связана с вакцинами, и это трагично, потому что она приводит к отказу людей носить маски и вакцинироваться по мере появления такой возможности", — пояснил Гейтс.